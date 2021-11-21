СУРКИС: «Матч с Боснией показал, что сборная может играть по результату»

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил потенциальных соперников сборной Украины под руководством Александра Петракова в плей-офф на ЧМ-2022.



«Сложно сказать. Там все тяжелые команды. Будет очень тяжело, но надо стремиться попасть на чемпионат мира. Тем более, главный тренер сказал, что команда не боится никого. Он лучше всех знает, что может команда, которую он за короткий период сделал боеспособной. И матч с Боснией показал, что команда может играть по результату. Когда нужно – добивается результата. Это очень важно», – сказал Суркис.



Отметим, что потенциальными соперниками на первом этапе отбора станут Италия, Португалия, Швеция, Уэльс и Шотландия.

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