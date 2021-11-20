«Вижу прогресс Динамо». Суркис оценил первую часть сезона

Президент оценил первую часть сезона

  • 20.11.2021 23:30
  • 872 просмотра
  • 10 комментариев
«Вижу прогресс Динамо». Суркис оценил первую часть сезона
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис коротко оценил первую часть нынешнего сезона в УПЛ и Лиге чемпионов.

«Матч с Черноморцем? Мне сложно оценивать игроков соперника, потому что я смотрел за игроками «Динамо». А молодежи нужно обтереться в УПЛ, набраться опыта и, возможно, у кого-то будет шанс попасть в «Динамо».

«Первый часть сезона? Если не учитывать то, что не можем забить в еврокубках, то в УПЛ боремся за 1-е место. Продолжаем борьбу за Кубок. Виден прогресс команды, но хочется большего в еврокубках».

«Будем надеяться, что с «Баварией» команда покажет все, что может, и добьется результата», - сказал Суркис.

Киевляне после четырех туров Лиги чемпионов набрали 1 пункт и не забили ни одного гола.

Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 23:52
    +2
    Megogo_gawno, 20.11.2021 23:44
    Какой прогресс? Борьба за чемпионство идёт только потому что Шахтер последние 2 года регресирует
    Ты вообще слышал Дашу Срну,Палкина, Де Дзерби ну и котов Леоненко.
    Игра вот чуть не дотягивает до идеала.
    Просто не везет.
    И вон Закарпатфан сказал, что скоро финал ЛЧ у Шахты.
    А Динамо смогло у такого сильного соперника вырвать перемогу в трех номинациях.
    Мы завтра в таблице коэффициентов УЕфа Испанию догоним, Шахтер же в прошлом году обыграл Реал
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 21.11.2021 00:06
    +1
    Megogo_gawno, 20.11.2021 23:59
    То что закарпвтфан сказал вообще по боку, я в отличии от него болельщик Шахтера а, нет бот на зарплате
    А по теме - ты действительно считаешь, что у Динамо прогресс есть?
    Нет прогресса в этом году.
    Большая потеря Жерсон, который заряжен был и мог решить индивидуально момент или комбинацию точным пасом продолжить.
    Гармаш конечно молодец,но в плане техники и скорости уступаем ему .
    И командной игры в нападении и в контратаках нет на фоне сильных соперников.В прошлом году веселей играли,сейчас все бояться чего то.
    Но в чемпионате надо очередное чемпионство брать, хоть и тянут ваших за уши судьи.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 21.11.2021 00:06 (изменен)
    +1
    Megogo_gawno, 20.11.2021 23:59
    То что закарпвтфан сказал вообще по боку, я в отличии от него болельщик Шахтера а, нет бот на зарплате
    А по теме - ты действительно считаешь, что у Динамо прогресс есть?
    Теперь я видел все. Кроты грызут друг друга и доказывают кто из них истинный КРОТ.
    Бедолаге закарпатфану пытаются отгрызть ногу, обвинив его в ботоводстве на зарплате
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 20.11.2021 23:50
    +1
    по сравнению с прошлым годом - регресс, или как минимум застой. какой в дупу прогресс....
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 21.11.2021 00:09
    0
    Yura Юрий, 21.11.2021 00:01
    я ж не глорю за Шахту, ни за Динамо, будем объективны, и то что Шахта -регресс с Де Дзерби, так это вообще и слепому видно
    Юра, не соглашусь. Кроты слепые по природе но не видят в упор этого
    Или просто не хотят
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    avk2307
    avk2307, 21.11.2021 00:07 (изменен)
    0
    Yura Юрий, 21.11.2021 00:01
    я ж не глорю за Шахту, ни за Динамо, будем объективны, и то что Шахта -регресс с Де Дзерби, так это вообще и слепому видно
    Я согласен. Ниже все написал.
    Они просто посредством кАналов и троллей пытаются рассказать о превосходстве мнимом, а в чемпионате 0-0 скучнейшие сыграли.
    И адекватные комменты реальных болельщиков совсем другие. Сегодня после игры можно увидеть.
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 21.11.2021 00:01 (изменен)
    -1
    avk2307, 20.11.2021 23:52
    Ты вообще слышал Дашу Срну,Палкина, Де Дзерби ну и котов Леоненко.
    Игра вот чуть не дотягивает до идеала.
    Просто не везет.
    И вон Закарпатфан сказал, что скоро финал ЛЧ у Шахты.
    А Динамо смогло у такого сильного соперника вырвать перемогу в трех номинациях.
    Мы завтра в таблице коэффициентов УЕфа Испанию догоним, Шахтер же в прошлом году обыграл Реал
    я ж не глорю за Шахту, ни за Динамо, будем объективны, и то что Шахта -регресс с Де Дзерби, так это вообще и слепому видно
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 20.11.2021 23:59
    -1
    avk2307, 20.11.2021 23:52
    Ты вообще слышал Дашу Срну,Палкина, Де Дзерби ну и котов Леоненко.
    Игра вот чуть не дотягивает до идеала.
    Просто не везет.
    И вон Закарпатфан сказал, что скоро финал ЛЧ у Шахты.
    А Динамо смогло у такого сильного соперника вырвать перемогу в трех номинациях.
    Мы завтра в таблице коэффициентов УЕфа Испанию догоним, Шахтер же в прошлом году обыграл Реал
    То что закарпвтфан сказал вообще по боку, я в отличии от него болельщик Шахтера а, нет бот на зарплате
    А по теме - ты действительно считаешь, что у Динамо прогресс есть?
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 20.11.2021 23:44
    -5
    Какой прогресс? Борьба за чемпионство идёт только потому что Шахтер последние 2 года регресирует
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 20.11.2021 23:40
    -5
    Спасибо Черноморцу
    Ссылка
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