«Вижу прогресс Динамо». Суркис оценил первую часть сезона

Президент «Динамо» Игорь Суркис коротко оценил первую часть нынешнего сезона в УПЛ и Лиге чемпионов.

«Матч с Черноморцем? Мне сложно оценивать игроков соперника, потому что я смотрел за игроками «Динамо». А молодежи нужно обтереться в УПЛ, набраться опыта и, возможно, у кого-то будет шанс попасть в «Динамо».

«Первый часть сезона? Если не учитывать то, что не можем забить в еврокубках, то в УПЛ боремся за 1-е место. Продолжаем борьбу за Кубок. Виден прогресс команды, но хочется большего в еврокубках».

«Будем надеяться, что с «Баварией» команда покажет все, что может, и добьется результата», - сказал Суркис.

Киевляне после четырех туров Лиги чемпионов набрали 1 пункт и не забили ни одного гола.