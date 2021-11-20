«Вижу прогресс Динамо». Суркис оценил первую часть сезона

Президент «Динамо» Игорь Суркис коротко оценил первую часть нынешнего сезона в УПЛ и Лиге чемпионов.
«Матч с Черноморцем? Мне сложно оценивать игроков соперника, потому что я смотрел за игроками «Динамо». А молодежи нужно обтереться в УПЛ, набраться опыта и, возможно, у кого-то будет шанс попасть в «Динамо».
«Первый часть сезона? Если не учитывать то, что не можем забить в еврокубках, то в УПЛ боремся за 1-е место. Продолжаем борьбу за Кубок. Виден прогресс команды, но хочется большего в еврокубках».
«Будем надеяться, что с «Баварией» команда покажет все, что может, и добьется результата», - сказал Суркис.
Киевляне после четырех туров Лиги чемпионов набрали 1 пункт и не забили ни одного гола.
Источник — ПроФутбол
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Игра вот чуть не дотягивает до идеала.
Просто не везет.
И вон Закарпатфан сказал, что скоро финал ЛЧ у Шахты.
А Динамо смогло у такого сильного соперника вырвать перемогу в трех номинациях.
Мы завтра в таблице коэффициентов УЕфа Испанию догоним, Шахтер же в прошлом году обыграл Реал
А по теме - ты действительно считаешь, что у Динамо прогресс есть?
Большая потеря Жерсон, который заряжен был и мог решить индивидуально момент или комбинацию точным пасом продолжить.
Гармаш конечно молодец,но в плане техники и скорости уступаем ему .
И командной игры в нападении и в контратаках нет на фоне сильных соперников.В прошлом году веселей играли,сейчас все бояться чего то.
Но в чемпионате надо очередное чемпионство брать, хоть и тянут ваших за уши судьи.
А по теме - ты действительно считаешь, что у Динамо прогресс есть?
Бедолаге закарпатфану пытаются отгрызть ногу, обвинив его в ботоводстве на зарплате
Или просто не хотят
Они просто посредством кАналов и троллей пытаются рассказать о превосходстве мнимом, а в чемпионате 0-0 скучнейшие сыграли.
И адекватные комменты реальных болельщиков совсем другие. Сегодня после игры можно увидеть.
Игра вот чуть не дотягивает до идеала.
Просто не везет.
И вон Закарпатфан сказал, что скоро финал ЛЧ у Шахты.
А Динамо смогло у такого сильного соперника вырвать перемогу в трех номинациях.
Мы завтра в таблице коэффициентов УЕфа Испанию догоним, Шахтер же в прошлом году обыграл Реал
Игра вот чуть не дотягивает до идеала.
Просто не везет.
И вон Закарпатфан сказал, что скоро финал ЛЧ у Шахты.
А Динамо смогло у такого сильного соперника вырвать перемогу в трех номинациях.
Мы завтра в таблице коэффициентов УЕфа Испанию догоним, Шахтер же в прошлом году обыграл Реал
А по теме - ты действительно считаешь, что у Динамо прогресс есть?
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