Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Абсолютно не согласен с теорией Срны»

Специалист считает, что арендованным не должны запрещать играть

  • 21.11.2021 17:00
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Абсолютно не согласен с теорией Срны»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова директора «Шахтера» по футболу Дарио Срны о том, что донецкий клуб не собирается разрешать арендованным играть против своей команды.
 
«Абсолютно не согласен с этой теорией. Если мы хотим сильный чемпионат, то арендованные игроки обязаны играть!», – написал Левченко в твиттере.
 
Отметим, что руководство «Динамо» позволило сыграть арендованным из «Черноморца» против киевского клуба.

Источник — Twitter

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