Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Абсолютно не согласен с теорией Срны»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова директора «Шахтера» по футболу Дарио Срны о том, что донецкий клуб не собирается разрешать арендованным играть против своей команды.



«Абсолютно не согласен с этой теорией. Если мы хотим сильный чемпионат, то арендованные игроки обязаны играть!», – написал Левченко в твиттере.



Отметим, что руководство «Динамо» позволило сыграть арендованным из «Черноморца» против киевского клуба.