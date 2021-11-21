Конор МАКГРЕГОР о Сульшере: «Икона. Легенда! Спасибо, Уле»

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который является болельщиком МЮ, поблагодарил Сульшера за работу.
«Хочу сказать большое спасибо живой легенде – Уле Гуннару Сульшеру! Уле, вы вечны, сэр! Икона! Вдохновитель! Герой! Легенда! Спасибо, Уле», — написал Макгрегор в Twitter.
Источник — Twitter
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