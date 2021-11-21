Ложная тревога. Лунин снова остался в запасе на матч Реала в чемпионате

Место в воротах займет Тибо Куртуа

  • 21.11.2021 16:22
  • 1027 просмотров
  • 2 комментария
Ложная тревога. Лунин снова остался в запасе на матч Реала в чемпионате
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не решился выпустить украинского голкипера Андрея Лунина в стартовом составе на матч 14-го тура Ла Лиги против «Гранады».
 
Место в воротах традиционно займет основной кипер команды Тибо Куртуа. 
 
Ранее сообщалось, что Куртуа пропустит поединок против «Гранады» из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении национальной сборной Бельгии.
 
Матч начнется в 17:15 по Киеву.

Источник — ФК Реал Мадрид

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 21.11.2021 16:42
    +1
    Кто бы сомневался выйдет поиграет Лунин, но будет только в кубке Испании против команды из 3-й, 4-й дивизиона!
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    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 21.11.2021 17:17
    0
    хорошо парень пристроился бабло капает и здоровье не подрывает травмами
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