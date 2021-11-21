Ложная тревога. Лунин снова остался в запасе на матч Реала в чемпионате

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не решился выпустить украинского голкипера Андрея Лунина в стартовом составе на матч 14-го тура Ла Лиги против «Гранады».
Место в воротах традиционно займет основной кипер команды Тибо Куртуа.
Ранее сообщалось, что Куртуа пропустит поединок против «Гранады» из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении национальной сборной Бельгии.
Матч начнется в 17:15 по Киеву.
Источник — ФК Реал Мадрид
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