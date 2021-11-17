Анчелотти попросил Лунина быть готовым сыграть против Гранады

Итальянский коуч опасается, что Тибо Куртуа не поможет «бланкос» из-за травмы

  • 17.11.2021 09:51
  • 2333 просмотра
  • 6 комментариев
Анчелотти попросил Лунина быть готовым сыграть против Гранады
© Instagram. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера команды Андрея Лунина, что тот может попасть в стартовый состав на ближайший матч Ла Лиги против «Гранады».

Итальянский тренер опасается, что ключевой вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит поединок из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении национальной сборной Бельгии.

На текущий момент ситуация выглядит таким образом, что Куртуа все-таки сможет сыграть против «Гранады», а его отсутствие в этой игре видится маловероятным, но Анчелотти желает перестраховаться и морально настраивает Лунина на потенциальный выход в старте.

Ранее сообщалось, что Лунин, который абсолютно не имеет игровой практики в нынешнем сезоне, может покинуть «Реал» уже в зимнее трансферное окно.

Источник — DefensaCentral

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
    lenares85, 17.11.2021 10:53
    +3
    Тикать от туда надо так как тренера даже ротации нормальной не делают, там кубок, лига чемпионов,, но если игрок не хочет играть а получать деньги на лавке то тогда ясно
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 17.11.2021 10:25
    +2
    Вот что Лилль животворящий делает...
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 17.11.2021 10:24
    +2
    Всегда готов!
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    dd dent
    online
    dd dent, 17.11.2021 10:18
    +2
    Хм, а так то уже игрок и не планирует играть и не готов? Вроде бы всегда говорят о его готовности, другой вопрос какой у него уровень учитывая ск он не играет и получит ли ещё шанс если опять провалится из-за этого как было уже отчасти и в том 1 матче да и в товарняк с Польшей
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    vittroy
    online
    vittroy, 17.11.2021 10:26
    +1
    Какой у Лунина контракт？сколько ему еще осталось кайфовать люна лавке у Реала？
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    Trollface
    Trollface, 17.11.2021 10:14
    +1
    Не может быть.
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