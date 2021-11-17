Анчелотти попросил Лунина быть готовым сыграть против Гранады

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера команды Андрея Лунина, что тот может попасть в стартовый состав на ближайший матч Ла Лиги против «Гранады».

Итальянский тренер опасается, что ключевой вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит поединок из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении национальной сборной Бельгии.

На текущий момент ситуация выглядит таким образом, что Куртуа все-таки сможет сыграть против «Гранады», а его отсутствие в этой игре видится маловероятным, но Анчелотти желает перестраховаться и морально настраивает Лунина на потенциальный выход в старте.

Ранее сообщалось, что Лунин, который абсолютно не имеет игровой практики в нынешнем сезоне, может покинуть «Реал» уже в зимнее трансферное окно.