Экс-тренер Локомотива может заменить Реброва в Аль-Айне

Украинский специалист летом намерен покинуть клуб из ОАЭ

  • 21.11.2021 16:11
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Экс-тренер Локомотива может заменить Реброва в Аль-Айне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Николич

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ вскоре может получить нового главного тренера. В данный момент команду возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. Контракт украинского специалиста с клубом истекает летом 2022 года. Источник утверждает, что Ребров не собирается продлят соглашение.

Украинца на посту наставника «Аль-Айна» может заменить бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

Отмечается также, что сербский тренер получал предложение от «Аль-Айна» еще перед тем тем, как возглавить «Локомотив», но сейчас Николич не торопится ехать на Ближний Восток, предпочитая развиваться в Европе.

Напомним, что Ребров являлся главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, но в итоге назначение в национальную команду получил Александр Петраков.

15 ноября Ребров в третий раз кряду был признан лучшим тренером месяца в лиге.

Источник — Матч ТВ

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