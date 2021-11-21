Экс-тренер Локомотива может заменить Реброва в Аль-Айне

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ вскоре может получить нового главного тренера. В данный момент команду возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. Контракт украинского специалиста с клубом истекает летом 2022 года. Источник утверждает, что Ребров не собирается продлят соглашение.

Украинца на посту наставника «Аль-Айна» может заменить бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

Отмечается также, что сербский тренер получал предложение от «Аль-Айна» еще перед тем тем, как возглавить «Локомотив», но сейчас Николич не торопится ехать на Ближний Восток, предпочитая развиваться в Европе.

Напомним, что Ребров являлся главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, но в итоге назначение в национальную команду получил Александр Петраков.

15 ноября Ребров в третий раз кряду был признан лучшим тренером месяца в лиге.