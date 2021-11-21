ТЕТЕ: «Было трудно вскрыть оборону Руха»

Хавбек «Шахтера» доволен победой над «Рухом»

  • 21.11.2021 13:55
  • 122 просмотра
  • 2 комментария
ТЕТЕ: «Было трудно вскрыть оборону Руха»
© ФК Шахтер Донецк

Вингер «Шахтера» Тете поделился мнением о победе над «Рухом» (2:0) и рассказал, с каким настроением команда поедет на игру Лиги чемпионов с «Интером»

– Очень сложный поединок. Соперник закрывался в обороне, было трудно ее вскрыть. Но в итоге нам удалось забить дважды и победить.

– «Рух» защищался всеми силами, именно поэтому так долго держался ничейный счет и «Шахтеру» не удавалось реализовать свои моменты?
– Мы создавали огромное количество моментов, но немного не хватало. В любом случае провели хороший матч и добились важнейшей победы – это самое главное.

– Какие тактические изменения внес тренерский штаб в перерыве? Что Роберто Де Дзерби так эмоционально подсказывал во втором тайме и пытался донести?
– Мистер дал несколько советов: идти выше, быть храбрее. Чтобы забить гол, нужно было смещаться выше в атаку, и нам это удалось.

– После матча ты подарил мяч и свою футболку болельщикам. Твоя инициатива?
– Да. Болельщики заслуживают подобного, для них это очень важно. Счастлив, что могу порадовать кого-то.

– Удалось заработать три очка и продлить победную серию. Теперь с положительными эмоциями поедете на матч Лиги чемпионов с «Интером»?
– Несомненно. Это также наша цель – побеждать в каждом поединке. В хорошем настроении отправимся на встречу с «Интером». Еще ничего не потеряно, будем стараться бороться дальше.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa
    Barsa, 21.11.2021 14:15
    0
    Рух и Львов автобусники
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 21.11.2021 14:10
    0
    Это было легендарно!
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