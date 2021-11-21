ТЕТЕ: «Было трудно вскрыть оборону Руха»

Вингер «Шахтера» Тете поделился мнением о победе над «Рухом» (2:0) и рассказал, с каким настроением команда поедет на игру Лиги чемпионов с «Интером»

– Очень сложный поединок. Соперник закрывался в обороне, было трудно ее вскрыть. Но в итоге нам удалось забить дважды и победить.

– «Рух» защищался всеми силами, именно поэтому так долго держался ничейный счет и «Шахтеру» не удавалось реализовать свои моменты?

– Мы создавали огромное количество моментов, но немного не хватало. В любом случае провели хороший матч и добились важнейшей победы – это самое главное.

– Какие тактические изменения внес тренерский штаб в перерыве? Что Роберто Де Дзерби так эмоционально подсказывал во втором тайме и пытался донести?

– Мистер дал несколько советов: идти выше, быть храбрее. Чтобы забить гол, нужно было смещаться выше в атаку, и нам это удалось.

– После матча ты подарил мяч и свою футболку болельщикам. Твоя инициатива?

– Да. Болельщики заслуживают подобного, для них это очень важно. Счастлив, что могу порадовать кого-то.

– Удалось заработать три очка и продлить победную серию. Теперь с положительными эмоциями поедете на матч Лиги чемпионов с «Интером»?

– Несомненно. Это также наша цель – побеждать в каждом поединке. В хорошем настроении отправимся на встречу с «Интером». Еще ничего не потеряно, будем стараться бороться дальше.