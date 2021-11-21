Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Предложили Петракова — и мы все проголосовали за него»

Специалист поделился мнением о главном тренере сборной Украины

  • 21.11.2021 13:21
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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Предложили Петракова — и мы все проголосовали за него»
© УАФ. Александр Петраков

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о 64-летнем украинском специалисте Александре Петракове, который был утвержден в качестве главного тренера сборной Украины.

«Он — настоящий профессионал, привел нашу молодежную сборную к званию чемпионов мира в 2019 году, к тому же, адаптирован к большим соревнованиям на юношеском уровне. Этот специалист стал тем тренером, которым стремился. У Петракова наверняка давно была цель, и он ее достиг.

В нашем футболе всегда выделялись тренеры, которые не были сверхфутболистами. Взять Мирона Маркевича, нашего опытнейшего специалиста. Я уверен, что у него тоже был бы результат. И если бы даже кто-то другой из когорты авторитетных специалистов тренировал бы сборную, то так же фанатично днем и ночью работал бы над тем, чтобы подтвердить доверие и достичь результата, позволяющего Украине продолжать дальнейшую турнирную борьбу. Повторюсь: предложили Петракова — и мы все проголосовали за него. Был бы другой — проголосовали бы за другого», — рассказал Кварцяный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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