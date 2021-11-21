Вторая лига. Матчи 19-го тура, 21 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 ноября проходят поединки 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига
19-й тур, 21 ноября
- 13:00. Любомир Ставище – Эпицентр Дунаевцы
- 13:00. Никополь – Реал Фарма Одесса
- 13:00. Яруд Мариуполь – Полтава
Видеотрансляция матчей
13:00. Любомир Ставище – Эпицентр Дунаевцы
13:00. Никополь – Реал Фарма Одесса
13:00. Яруд Мариуполь – Полтава
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Николашин (Любомир).
Источник — Sport.ua
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