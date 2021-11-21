Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Рад и доволен, что забил гол. Его не хватало»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал домашнюю победу над «Специей» (5:2) в поединке 13-го тура Серии А.

«Во-первых, хочу сказать, что для нас эта победа очень важна, потому что мы должны обыгрывать команды из нижней половины турнирной таблицы. Начало вышло непростым, потому что они забили быстрый мяч и неплохо играли, были неплохие контратаки. Но мы закончили первый тайм со счетом 3:1.

Я доволен и рад, что забил гол. Мне не хватало этого гола для уверенности в следующих матчах», — сказал Малиновский после поединка.

Руслан вышел на замену на 60-й минуте игры и на 89-й минуте забил пятый гол своей команды. Это третий мяч украинца за «Аталанту» в текущем сезоне.