Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Большая домашняя победа»

Украинский футболист «Аталанты» доволен поединком со «Специей» (5:2)

  • 21.11.2021 11:36
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Большая домашняя победа»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Специей» (5:2) в поединке 13-го тура Серии А.

«Большая домашняя победа, плюс три очка.

Спасибо Бергамо за поддержку. Продолжайте в том же духе.

Всегда со мной моя любовь — Роксана», — написал Руслан после матча.

Малиновский вышел на поле на 60-й минуте матча, а на 89-й минуте забил пятый матч своей команды, посвятив гол своей супруге Роксане.

Источник — Instagram

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