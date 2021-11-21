Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Большая домашняя победа»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Специей» (5:2) в поединке 13-го тура Серии А.
«Большая домашняя победа, плюс три очка.
Спасибо Бергамо за поддержку. Продолжайте в том же духе.
Всегда со мной моя любовь — Роксана», — написал Руслан после матча.
Малиновский вышел на поле на 60-й минуте матча, а на 89-й минуте забил пятый матч своей команды, посвятив гол своей супруге Роксане.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.