Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Большая домашняя победа»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Специей» (5:2) в поединке 13-го тура Серии А.

«Большая домашняя победа, плюс три очка.

Спасибо Бергамо за поддержку. Продолжайте в том же духе.

Всегда со мной моя любовь — Роксана», — написал Руслан после матча.

Малиновский вышел на поле на 60-й минуте матча, а на 89-й минуте забил пятый матч своей команды, посвятив гол своей супруге Роксане.