Стало известно, кто заменит Сульшера в Ман Юнайтед

Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает источник, исполняющим обязанности наставника команды станет экс-игрок МЮ Даррен Флетчер.
Его помощником будет Майкл Каррик. Оба специалиста входили в тренерский штаб Сульшера.
Напомним, что выходное пособие Сульшера обойдется «Юнайтед» примерно в 7,5 млн фунтов.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.