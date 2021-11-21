Стало известно, кто заменит Сульшера в Ман Юнайтед

Временным тренером станет экс-игрок клуба

  • 21.11.2021 11:29
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Стало известно, кто заменит Сульшера в Ман Юнайтед
© Stretty News. Даррен Флетчер

Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, исполняющим обязанности наставника команды станет экс-игрок МЮ Даррен Флетчер.

Его помощником будет Майкл Каррик. Оба специалиста входили в тренерский штаб Сульшера.

Напомним, что выходное пособие Сульшера обойдется «Юнайтед» примерно в 7,5 млн фунтов.

Источник — Twitter

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