Сульшер – out? Боссы МЮ решили уволить норвежца с поста главного тренера

Поражение от «Уотфорда» переполнило чашу терпения боссов манкунианцев

  • 21.11.2021 01:55
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  • 1 комментарий
Сульшер – out? Боссы МЮ решили уволить норвежца с поста главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл матч АПЛ «Уотфорду» со счетом 1:4. После этого поражения владельцы «красных дьяволов» приняли решение уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

Семья Глейзеров созвала экстренное онлайн-совещание совета директоров во время второй половины матча, и в рамках переговоров исполнительному директору Ричарду Арнольду поручили обсудить с норвежцем условия расторжения контракта.

Отмечается, что выходное пособие Сульшера обойдется «Юнайтед» примерно в 7,5 млн фунтов.

Сульшер подписал новый контракт с «Ман Юнайтед» в августе этого года, и в случае его увольнения манкунианский клуб должен выплатить норвежцу компенсацию за один сезон.

Источник — The Times

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 21.11.2021 02:02
    0
    все логично команда не прогрессирует с большим объёмом денег
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