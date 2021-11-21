Сульшер – out? Боссы МЮ решили уволить норвежца с поста главного тренера

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл матч АПЛ «Уотфорду» со счетом 1:4. После этого поражения владельцы «красных дьяволов» приняли решение уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

Семья Глейзеров созвала экстренное онлайн-совещание совета директоров во время второй половины матча, и в рамках переговоров исполнительному директору Ричарду Арнольду поручили обсудить с норвежцем условия расторжения контракта.

Отмечается, что выходное пособие Сульшера обойдется «Юнайтед» примерно в 7,5 млн фунтов.

Сульшер подписал новый контракт с «Ман Юнайтед» в августе этого года, и в случае его увольнения манкунианский клуб должен выплатить норвежцу компенсацию за один сезон.