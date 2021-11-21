Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Рух заставил Шахтер нервничать»

Бывший футболист «Шахтера» Владимир Езерский прокомментировал победу «горняков» над «Рухом» (2:0) в поединке 15-го тура УПЛ.

«Некоторым командам удавалось подстроиться под стиль игры «Шахтера». Тот же «Рух» достаточно надежно действовал низком блоком, заставив заметно нервничать оппонента. «Горняки» контролировали ход игры, но им явно не хватало концовки. За исключением некоторых моментов, львовяне грамотно оборонялись и были близки к ничьей. Все решило индивидуальное мастерство Маркоса Антонио, который отважился на удар со средней дистанции. Если «Шахтер» не забивает быстрый гол, то у команды порой возникают проблемы…», — считает Езерский.