Артем ДОВБИК: «В список бомбардиров не смотрю, но голы важны»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик в победном матче с «Александрией» (3:1) оформил дубль и вышел в лидеры лучших снайперов чемпионата.

— Артем, как вам сегодня игра и в общем результат?

– Мы довольны результатом, потому что «Александрия» – это наш прямой конкурент, а мы еще не обыгрывали в этом чемпионате соседей по турнирной таблице. Сегодня, наконец, сумели победить конкурента, выполнив наставления тренера. Так что все довольны, заработали три очка и идем дальше.

— В начале матча у вас были моменты, но их не удалось реализовать, а потом уже был гол с пенальти. Этот забитый мяч вам лично придал уверенности?

— Да, много лишних касаний до этого делал, но после забитого гола почувствовал уверенность и уже через минуту забил еще раз. Мы делаем работу над ошибками, будем забивать больше.

— Вас сегодня очень плотно опекали: и за футболку хватали и постоянно держали. Насколько тяжело в таких условиях играть и забивать?

— Ну, я к такому силовому футболу уже привык. Да, на меня сейчас направлено больше внимания защитников, но ничего страшного, нужно находить зоны и свои моменты, а они есть у меня в каждом матче. Главное здесь еще поработать над реализацией.

— Благодаря этому дублю вы вышли в лидеры в списке снайперов в УПЛ. Насколько это важно для вас?

— В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь, для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами.