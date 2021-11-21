Артем ДОВБИК: «В список бомбардиров не смотрю, но голы важны»

Нападающий «Днепра-1» прокомментировал победу над «Александрией» (3:1)

  • 21.11.2021 10:42
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ДОВБИК: «В список бомбардиров не смотрю, но голы важны»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик в победном матче с «Александрией» (3:1) оформил дубль и вышел в лидеры лучших снайперов чемпионата.

— Артем, как вам сегодня игра и в общем результат?
– Мы довольны результатом, потому что «Александрия» – это наш прямой конкурент, а мы еще не обыгрывали в этом чемпионате соседей по турнирной таблице. Сегодня, наконец, сумели победить конкурента, выполнив наставления тренера. Так что все довольны, заработали три очка и идем дальше.

— В начале матча у вас были моменты, но их не удалось реализовать, а потом уже был гол с пенальти. Этот забитый мяч вам лично придал уверенности?
— Да, много лишних касаний до этого делал, но после забитого гола почувствовал уверенность и уже через минуту забил еще раз. Мы делаем работу над ошибками, будем забивать больше.

— Вас сегодня очень плотно опекали: и за футболку хватали и постоянно держали. Насколько тяжело в таких условиях играть и забивать?
— Ну, я к такому силовому футболу уже привык. Да, на меня сейчас направлено больше внимания защитников, но ничего страшного, нужно находить зоны и свои моменты, а они есть у меня в каждом матче. Главное здесь еще поработать над реализацией.

— Благодаря этому дублю вы вышли в лидеры в списке снайперов в УПЛ. Насколько это важно для вас?
— В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь, для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами.

Источник — СК Днепр-1

(6 голосов)

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Комментарии
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 21.11.2021 11:21
    0
    Молодець!!!знаючи свої мінуси(реалізація), скоро їх виправить. Удачі, буде головним в збірній.
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