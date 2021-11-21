Тренер Олимпика: «Металлист не задержится в Первой лиге»

Пресс-конференция тренера «Олимпика» Виталия Розгона после матча с «Металлистом» (0:3).

— Мы очень серьезно готовились к этой игре. Очень хороший соперник, с таким всегда интересно играть. «Металлист» возвращается, и это, как мы говорили на установке, раздражитель такой же, как «Динамо» или «Шахтер». Думаю, в Первой лиге эта команда не задержится, скорее всего, выйдет в УПЛ. Тут такой стадион, такая атмосфера, мы очень серьезно настраивались. Если бы не счет 0:3, было бы намного приятнее.

— Чего сегодня не хватило вашей команде? Минуты до 80-й вы боролись с «Металлистом» очень достойно, но в концовке подсели.

— Не сказал бы, что мы подсели. Молодые игроки где-то поддались эмоциям, уже начали более эмоционально действовать, нежели разумно. У «Металлиста» появились свободные зоны, чем соперник и воспользовался.

— В СМИ писали, что главный тренер команды Сергей Литовченко находится на больничном. Как он себя чувствует сейчас?

— Чувствует он себя не очень хорошо. Чувствовал бы лучше — был бы сегодня с нами. Лечится пока.

— Заканчивается первая часть чемпионата. Какие у команды планы на зимнюю паузу?

— У нас еще осталась одна игра. После нее главный тренер встретится с руководством и обсудит наши планы.