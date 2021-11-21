Тренер Олимпика: «Металлист не задержится в Первой лиге»

Харьковский клуб выйдет в УПЛ, уверен Виталий Розгон

  • 21.11.2021 09:39
  • 421 просмотр
  • 0 комментариев
Тренер Олимпика: «Металлист не задержится в Первой лиге»
© ФК Металлист. Виталий Розгон

Пресс-конференция тренера «Олимпика» Виталия Розгона после матча с «Металлистом» (0:3).

— Мы очень серьезно готовились к этой игре. Очень хороший соперник, с таким всегда интересно играть. «Металлист» возвращается, и это, как мы говорили на установке, раздражитель такой же, как «Динамо» или «Шахтер». Думаю, в Первой лиге эта команда не задержится, скорее всего, выйдет в УПЛ. Тут такой стадион, такая атмосфера, мы очень серьезно настраивались. Если бы не счет 0:3, было бы намного приятнее.

— Чего сегодня не хватило вашей команде? Минуты до 80-й вы боролись с «Металлистом» очень достойно, но в концовке подсели.
— Не сказал бы, что мы подсели. Молодые игроки где-то поддались эмоциям, уже начали более эмоционально действовать, нежели разумно. У «Металлиста» появились свободные зоны, чем соперник и воспользовался.

— В СМИ писали, что главный тренер команды Сергей Литовченко находится на больничном. Как он себя чувствует сейчас?
— Чувствует он себя не очень хорошо. Чувствовал бы лучше — был бы сегодня с нами. Лечится пока.

— Заканчивается первая часть чемпионата. Какие у команды планы на зимнюю паузу?
— У нас еще осталась одна игра. После нее главный тренер встретится с руководством и обсудит наши планы.

Источник — ФК Металлист

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности