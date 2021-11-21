12-й тур
Ньюкасл
3 : 3
Брентфорд
20.11.2021, FT

Ньюкасл — Брентфорд — 3:3. Видео голов и обзор матча

«Сороки» много забили, но добыть победу не сумели

  • 21.11.2021 09:28
  • 62 просмотра
  • 0 комментариев
Ньюкасл — Брентфорд — 3:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 12-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (3:3).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Ньюкасл» — «Брентфорд» — 3:3
Голы: Ласкаллес, 10, Жоэлинтон, 39, Сан-Максимин, 75 — Тони, 11, Хенри, 31, Онейка, 61

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
61' ГОЛ ! Автогол забил Джеймал Ласселлс (Брентфорд).
39' ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
31' ГОЛ ! Мяч забил Рико Генри (Брентфорд).
11' ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
10' ГОЛ ! Мяч забил Джеймал Ласселлс (Ньюкасл).

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности