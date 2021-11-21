В поединке 12-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (3:3).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ньюкасл» — «Брентфорд» — 3:3
Голы: Ласкаллес, 10, Жоэлинтон, 39, Сан-Максимин, 75 — Тони, 11, Хенри, 31, Онейка, 61
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
|61'
|ГОЛ ! Автогол забил Джеймал Ласселлс (Брентфорд).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Рико Генри (Брентфорд).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймал Ласселлс (Ньюкасл).
Источник — YouTube
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