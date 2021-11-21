Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «Быстрый гол заставил Зарю рисковать»

Голкипер «Львова» рассказал о победе над луганским клубом (2:1)

  • 21.11.2021 09:11
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Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «Быстрый гол заставил Зарю рисковать»
© ФК Львов. Александр Ильющенков

В субботнем матче 15-го тура УПЛ «Львов» дома взял верх над одним из лидеров — «Зарей» (2:1).

Вратарь львовян Александр Ильющенков рассказал, что помогло его одноклубникам отпраздновать победу.

«С кем бы мы ни играли, в каждом матче настраиваемся только на победу. На этот раз сработала ставка на быстрый гол, что заставило луганчан рисковать, оголять тылы, и у львовян появлялось оперативное пространство.

На мой взгляд, мы наиграли на победу, четко выполнив тренерскую установку. Даже когда в концовке поединка гости большие силы бросили вперед, у нас тоже были возможности забить. Это именно тот случай, когда «Львов» был сильнее командой», — считает Александр.

«Львов» занимает 11-е место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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