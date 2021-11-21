Валерий БОНДАРЬ: «Трудно. Но играть в такой футбол — право Руха»

Украинский игрок «Шахтера» прокомментировал победу над львовским клубом (2:0)

  • 21.11.2021 07:51
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Валерий БОНДАРЬ: «Трудно. Но играть в такой футбол — право Руха»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь в эфире ТК «Футбол» прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в 15-м туре УПЛ.

– Насколько стрессовый был матч?
– Встречаясь с такими командами, надо выходить и решать игру еще в первом тайме. Мы сами создали себе проблему, а уже в конце забили два мяча – это стресс и переживания. «Шахтер» всегда хочет и будет находиться на первом месте. Повторюсь, в поединках с такими соперниками надо забивать еще в первом тайме – потом игра будет идти легче. Матч выдался тяжелый именно из-за того, что не удалось забить в первой части встречи.

– Благодаря чему «Рух» показался очень крепким оппонентом для «Шахтера»?
– Из-за того, что нам не удалось забить. Трудно, когда одиннадцать человек находятся в собственной штрафной, но если им нравится играть в такой футбол, это их право, их тактика. Таким командам надо забивать гол, и тогда их будет пять-шесть за матч. Надо решать свои моменты, больше создавать и бить по воротам. Думаю, забили бы раньше, было бы легче.

– Какой отрезок стал ключевым?
– Момент с первым забитым мячом. После пропущенного гола «Рух» открылся, и мы сразу же забили второй. Затем стало легче, мы выдохнули и выиграли.

– Как настроение накануне матча Лиги чемпионов с «Интером» после такой непростой победы?
– Настрой хороший. Команда побеждает, мы взяли три очка, а перед этим показали очень качественную игру с «Реалом». У нас есть еще пять игр, мы постараемся и сделаем все возможное, чтобы набрать в них пятнадцать очков.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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