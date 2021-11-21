КАРИКАТУРА ДНЯ. Кройф и Гвардиола рады победе Хави

Новый главный тренер «Барселоны» стартовал с обыгрыша «Эспаньола»

  • 21.11.2021 07:18
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Кройф и Гвардиола рады победе Хави
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над новым главным тренером «Барселоны» Хави.

В субботу, 20 ноября, «Барселона» в первом официальном матче под руководством Хави дома обыграла «Эспаньол» (1:0) в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

«Хави выигрывает свою первую игру в качестве тренера Барселоны», — прокомментировал Момани свою работу, где также изображены радующиеся Йохан Кройф и Пеп Гвардиола.

Кройф выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1973 по 1978 годы и тренировал клуб с 1988 по 1996 годы. Гвардиола играл за молодежные и первую команды «Барселоны» с 1984 по 2001 годы, тренировал «Барселону» В (2007-2008) и первую команду «блаугранас» (2008-2012).

Хави выступал за молодежные и первую команды «Барселоны» с 1991 по 2015 годы.

Источник — Instagram

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