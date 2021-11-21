Дженоа – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 13-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Рома».

«Шевченко в качестве главного тренера «Дженоа» дебютирует в Серии А домашним матчем с именитой «Ромой», возглавляемой хорошо известным Андрею топовым португальским тренером Жозе Моуринью. Безусловно, на бумаге до матча «Рома» - фаворит, но все будет решаться на футбольном поле.

Сравните напряжение Жозе Моуринью и Андрея Шевченко. Андрей принял команду, которая борется за выживание и у которой есть одна победа в 12 матчах. Поэтому поддержка всех без исключения здесь обеспечена. Также футболисты «Дженоа» хотят кардинально исправить ситуацию. Также есть системная работа тренерского штаба Андрея Шевченко.

А каково Моуринью? Его приглашали для завоевания титулов, а у них уже 5 поражений и 1 ничья в 12 турах Серии А. Также «Рома» на 13 очков отстает от лидеров. Они проиграли «Вероне», «Венеции», «Ювентусу», «Милану» и «Лацио», а также «Буде Глимту» со счетом 1:6! С теми же норвежцами они 2:2 сыграли, уступая по ходу встречи. Руководство «римских волков» имеет огромные претензии к Жозе по результату и по качеству игры. Поэтому сравните ситуацию двух тренеров. Как бы «Дженоа» не сыграл, у команды и тренерского штаба будет поддержка. Им будут аплодировать, пожимать руки. Этого не скажешь в отношении их соперников.

Предыдущие три матча «Дженоа» сыграл вничью. А нам хочется, чтобы при дебюте Шевченко «грифоны» сразу же одержали победу, тем более над именитой «Ромой». В составе «Дженоа» есть очень много очень хороших, сильных, опытных, квалифицированных футболистов, многие из которых это игроки сборных. Это капитан команды Доменико Кришито, вратарь Сальваторе Сиригу, Стефано Стураро. Все трое играли за сборную Италии. А еще есть нападающий Горан Пандев. За сборную Северной Македонии он сыграл больше 120 игр и забил больше 30 мячей. Он играл в «Интере» и «Наполи». А есть еще эквадорский форвард Кайседо, хорватский опорник Бадель, опытный швейцарец Бехрами, ганец Экубан и другие талантливые футболисты. На мой взгляд, очень интересное сочетание игроков. Уверен, что тренерскому штабу удастся их объединить и донести свои тренерские требования, что позволит добиваться результата.

Лично я уверен, что «Дженоа», как минимум, не проиграет «Роме». Искренне желаю генуэзцам с Андреем Шевченко удачи», - сказал Грозный.

Матч «Дженоа» – «Рома» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.