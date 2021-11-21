13-й тур
Фиорентина
4 : 3
Милан
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Милан – 4:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура чемпионата Италии

  • 21.11.2021 05:22
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
Фиорентина – Милан – 4:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 13-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» в сверхрезультативном матче обыграла «Милан» со счетом 4:3.

Чемпионат Италии. 13-й тур.

«Фиорентина» – «Милан» – 4:3

Голы: Дункан (15), Сапонара (45+1), Влахович (60, 85) — Ибрагимович (62, 67), Венути (90+6, автогол).

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Венути, Игор, Бираги, Бонавентура (Кастровилли, 69), Торрейра, Дункан (Малех, 90+2), Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович, Сапонара.

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбья, Эрнандес, Тонали (Беннасер, 74), Кессье, Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 57), Леау (Крунич, 80), Ибрагимович.

События матча
90' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лоренцо Венути (Фиорентина).
85' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
67' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
62' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
60' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
44' ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Сапонара (Фиорентина).
15' ГОЛ ! Мяч забил Джозеф-Альфред Данкан (Фиорентина).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Jaroslav5999
    Jaroslav5999, 21.11.2021 05:32
    -1
    А ибра за кого играл???))))
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