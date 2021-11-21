В поединке 13-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» в сверхрезультативном матче обыграла «Милан» со счетом 4:3.
Чемпионат Италии. 13-й тур.
«Фиорентина» – «Милан» – 4:3
Голы: Дункан (15), Сапонара (45+1), Влахович (60, 85) — Ибрагимович (62, 67), Венути (90+6, автогол).
«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Венути, Игор, Бираги, Бонавентура (Кастровилли, 69), Торрейра, Дункан (Малех, 90+2), Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович, Сапонара.
«Милан»: Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбья, Эрнандес, Тонали (Беннасер, 74), Кессье, Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 57), Леау (Крунич, 80), Ибрагимович.
|90'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лоренцо Венути (Фиорентина).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Сапонара (Фиорентина).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф-Альфред Данкан (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
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