13-й тур
Фиорентина
0 : 0
Милан
20.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Один из интереснейших поединков в 13-м туре Серии А

  • 17.11.2021 15:00
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Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 ноября, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Фиорентина» примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Фиорентина

 

В этом сезоне «фиалки» под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но седьмая строчка с 18 набранными очками после 12 туров внушают оптимизм, ведь в прошлом году «Фиорентина» была ближе к зоне вылета.

Интересно, что в нынешнем чемпионате «фиолетовые» ни разу не сыграли вничью – по шесть побед и поражений. Перед международной паузой подопечные Итальяно проиграли туринскому «Ювентусу» (0:1), а теперь им предстоит провести еще один непростой поединок, в котором нужно пробовать цепляться за очки.

Милан

 

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать фанов «Милана».

Тем более, что и в новом национальном чемпионате подопечные Пиоли пока идут почти идеально, набрав 32 очка в первых 12 турах. Единственные две ничьи были с «Ювентусом» (1:1) и «Интером» (1:1), а вот поражений в Серии А «россонери» пока избегают. Если все так и дальше пойдет, то у «Милана» будут все шансы побороться за Скудетто. Однако пока о возможном чемпионстве говорить рановато, поскольку у «Наполи» тоже 32 балла.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Милан» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.23 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Терраччано – Венути, Одриосола, Жулио, Терзич, Бираги, Бонавентура, Сапонара, Дункан, Торрейра, Влахович.

«Милан»: Тэтэрушану – Эрнандес, Кьер, Калабрия, Томори, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Кессье, Ибрагимович, Леау.

20 ноября, суббота

«Фиорентина» – «Милан»
Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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