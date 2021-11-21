Роман САНЖАР: «Поведение Де Дзерби продумано и срежиссировано»

Украинский тренер Роман Санжар прокомментировал эмоциональное поведение Роберто Де Дзерби в матче против «Руха».

«Тренер должен уметь выжимать максимум из своей команды и быстро анализировать, что произошло. Эмоции Де Дзерби объясняются тем, что он пытался завести своих подопечных, сделать так, чтобы проснулись абсолютно все. В поединке с «Рухом» все вышло, а как будет против «Интера» в Лиге чемпионов, посмотрим.

Считаю, что поведение Де Дзерби – управленческое. Оно продумано и срежиссировано. Но проблема «Шахтера» сейчас – отсутствие центрфорварда. «Горнякам» не хватает завершителя. Это влияет на всю команду. Поэтому тренер хочет добиться от своих игроков агрессивности, чтобы победу мог выгрызть каждый, в независимости от амплуа. Думаю, успех в 15-м туре УПЛ придаст «Шахтеру» уверенности перед встречей с «Интером».