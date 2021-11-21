Тренер Олимпика: «Незасчитанный гол? Ошибочно отменили, это неприятно»

Ассистент главного тренера «Олимпика» Виталий Розгон прокомментировал поражение от «Металлиста» (0:3).

«Неприятный результат. Конечно, когда твоя команда проигрывает со счетом 0:3, положительных эмоций это не добавляет. У нас были хорошие отрезки. Понравилось начало матча в исполнении нашей команды. Мы компактно, надежно действовали в обороне. Задачей тренерского штаба сегодня было эмоционально сдерживать ребят. Мы хотели, чтобы они играли спокойно, терпели и ждали своего момента для контратаки. Однако ближе к середине первого тайма футболисты все же утратили концентрацию и начали увлекаться наступательными действиями, при этом не успевая отрабатывать в обороне.

В перерыве попросили играть дисциплинированнее, вспомнить о нашем плане на матч, призывали каждого ответственно относиться к задачам на своих позициях, не заигрываться. И во второй половине игры картина на поле преобразилась. У нас действительно были неплохие предпосылки для взятия ворот. Понравилось отношение ребят к своему делу.

Незасчитанный гол? А что здесь комментировать? С лавки для запасных нам не видно, был ли там офсайд или нет, но я разговаривал с главным тренером после игры, он смотрел трансляцию и сказал, что офсайда не было… Команда проводит такой сложный поединок против сильнейшей из команд, ждет своего момента, дождавшись, его реализовывает, а арбитры ошибочно отменяют… Это, мягко говоря, неприятно.

В конце поединка наши футболисты, как мы не пытались до них докричаться, все же поддались эмоциям, и мы пропустили еще дважды».