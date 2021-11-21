Йожеф САБО: «Мне стыдно за такой футбол. Какая схема у Кучука - 1-10?»

Эксперту не понравилась игра команды в обороне

  • 21.11.2021 00:05
  • 971 просмотр
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такой футбол. Какая схема у Кучука - 1-10?»
© fcrukh.com

Эксперт Йожеф Сабо раскритиковал игру «Руха» в матче УПЛ против «Шахтера». Специалисту не понравилось, что львовская команда весь матч провела в обороне.

«Мне стыдно за такой футбол. Мне, как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира, и хочется спросить у Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая - 1 - 10? Новая тактика такая».

«Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется», - сказал Сабо.

«Шахтер» в конце встречи забил два гола.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    online
    Dmytro Solovyov, 21.11.2021 00:11
    +2
    Совсем старика занесло...
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    avk2307
    avk2307, 21.11.2021 00:13
    +1
    Ему нравится Маркевич,который 0-5 и есть о чем оды хозяину петь.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 21.11.2021 00:21
    0
    Языком молоть не тренировать. Особенно когда не за что не отвечаешь.
    Думаю президент клуба Руха поставил перед Кучуком задачу на сезон. А каким составом и схемой эти задачи выполнять, пусть Сабо не волнует
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 21.11.2021 00:21
    0
    Ну играли как могли, но хотелось бы что команды не ставили такой глухой автобус, а пытались хоть контр атаковать
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    maxno
    maxno, 21.11.2021 00:11 (изменен)
    0
    Мне стыдно за такого специалиста как ёжик ёжикович. Когда будешь команду тренировать тогда будет что то фыркать.
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