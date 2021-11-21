Йожеф САБО: «Мне стыдно за такой футбол. Какая схема у Кучука - 1-10?»

Эксперт Йожеф Сабо раскритиковал игру «Руха» в матче УПЛ против «Шахтера». Специалисту не понравилось, что львовская команда весь матч провела в обороне.

«Мне стыдно за такой футбол. Мне, как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира, и хочется спросить у Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая - 1 - 10? Новая тактика такая».

«Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется», - сказал Сабо.

«Шахтер» в конце встречи забил два гола.