Юрий ГУРА: «Проиграли Днепру-1, но ребята – молодцы»

Наставник «Александрии» прокомментировал поражение от «Днепра-1»

  • 20.11.2021 23:03
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Юрий ГУРА: «Проиграли Днепру-1, но ребята – молодцы»
© СК Днепр-1. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» рассчитывал, что его подопечные смогут завоевать очки в Днепре, особенно после того, как повели в счете. Однако в этом матче у «Александрии» не получилось огорчить днепрян.

— Выигрывали по ходу игры, но можно сказать, что нас надломил 11-метровый и потом быстрый гол. И на стандарте Саша Мельник не доиграл… Трудно 3:1 проигрывать.

— Почему вы заменили Третьякова и Рыбалку, ведь казалось, что от них исходила самая большая опасность?
— Рыбалка находился на карточке. А Максима заменили, потому что желали выпустить свежих людей, чтобы прибавить скорость, движение. Вроде и это было – Кожушко и Одарюк вышли неплохо.

— Дубра остался в запасе из-за усталости после матчей сборной?
— Мы решили, что после двух матчей в сборной ему будет тяжело.

— За счет чего собирались спасти матч сегодня?
— За счет верных действий. Моменты были. Во втором тайме были и удары по воротам, но не реализовали. Понятно, что трудно что-то сделать после 1:3, но считаю, что ребята молодцы.

После 15-ти туров у «Александрии» осталось 23 очка и шестое место в турнирной таблице.

Источник — СК Днепр-1

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