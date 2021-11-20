Юрий ГУРА: «Проиграли Днепру-1, но ребята – молодцы»

Главный тренер «Александрии» рассчитывал, что его подопечные смогут завоевать очки в Днепре, особенно после того, как повели в счете. Однако в этом матче у «Александрии» не получилось огорчить днепрян.

— Выигрывали по ходу игры, но можно сказать, что нас надломил 11-метровый и потом быстрый гол. И на стандарте Саша Мельник не доиграл… Трудно 3:1 проигрывать.

— Почему вы заменили Третьякова и Рыбалку, ведь казалось, что от них исходила самая большая опасность?

— Рыбалка находился на карточке. А Максима заменили, потому что желали выпустить свежих людей, чтобы прибавить скорость, движение. Вроде и это было – Кожушко и Одарюк вышли неплохо.



— Дубра остался в запасе из-за усталости после матчей сборной?

— Мы решили, что после двух матчей в сборной ему будет тяжело.

— За счет чего собирались спасти матч сегодня?

— За счет верных действий. Моменты были. Во втором тайме были и удары по воротам, но не реализовали. Понятно, что трудно что-то сделать после 1:3, но считаю, что ребята молодцы.

После 15-ти туров у «Александрии» осталось 23 очка и шестое место в турнирной таблице.