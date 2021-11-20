Юрий ГУРА: «Проиграли Днепру-1, но ребята – молодцы»

Главный тренер «Александрии» рассчитывал, что его подопечные смогут завоевать очки в Днепре, особенно после того, как повели в счете. Однако в этом матче у «Александрии» не получилось огорчить днепрян.
— Выигрывали по ходу игры, но можно сказать, что нас надломил 11-метровый и потом быстрый гол. И на стандарте Саша Мельник не доиграл… Трудно 3:1 проигрывать.
— Почему вы заменили Третьякова и Рыбалку, ведь казалось, что от них исходила самая большая опасность?
— Рыбалка находился на карточке. А Максима заменили, потому что желали выпустить свежих людей, чтобы прибавить скорость, движение. Вроде и это было – Кожушко и Одарюк вышли неплохо.
— Дубра остался в запасе из-за усталости после матчей сборной?
— Мы решили, что после двух матчей в сборной ему будет тяжело.
— За счет чего собирались спасти матч сегодня?
— За счет верных действий. Моменты были. Во втором тайме были и удары по воротам, но не реализовали. Понятно, что трудно что-то сделать после 1:3, но считаю, что ребята молодцы.
После 15-ти туров у «Александрии» осталось 23 очка и шестое место в турнирной таблице.
Источник — СК Днепр-1
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