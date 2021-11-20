Довбик обошел Супрягу по количеству голов за Днепр-1

24-летний форвард днепрян стал автором 1400-го дубля в чемпионатах Украины

  • 20.11.2021 22:36
  • 430 просмотров
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Довбик обошел Супрягу по количеству голов за Днепр-1
© СК Днепр-1. Артем Довбик

В матче с «Александрией» (3:1) Артем Довбик оформил 6-й дубль «Днепра-1» в элитном дивизионе и 2-й свой личный. Но главное, что его дубль стал 1400-м в истории украинских чемпионатов. Больше всего дуплетов сотворили футболисты «Динамо» - 209, «Шахтера» - 198 и «Днепра» - 101. А среди игроков - Александр Гладкий, Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко - по 18.

Между тем, дважды поразив ворота александрийцев, Довбик с 10 голами возглавил бомбардирскую гонку сезона-2021/22, опередив Виктора Цыганкова, а также с 16 мячами стал новым рекордсменом «Днепра-1», обойдя Владислава Супрягу. К слову, первый гол Артема черно-желто-зеленым стал для него юбилейным - 20-м в украинских чемпионатах.

Юбилейные дубли чемпионатов Украины

Дубль

Дата

Автор

Клуб

Соперник

Минуты

Счет

1-й

18.03.1992

Олег ТАРАН

Металлург З

Темп (г)

4’, 26’

2:0

100-й

13.10.1993

Сергей БОНЕЦКИЙ

Торпедо

Металлист (д)

50’, 64’

3:0

200-й

01.06.1995

Александр ЗОТОВ

Черноморец

Николаев (д)

23’, 69’

3:0

300-й

07.09.1996

Игорь ЯВОРСКИЙ

Нива Т

Торпедо (д)

54’, 79’

2:1

400-й

11.07.1998

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

Шахтер

Николаев (д)

75’, 82’

7:0

500-й

08.06.2000

Алексей БЕЛИК

Шахтер

Днепр (г)

57’, 61’

2:1

600-й

26.10.2002

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Металлург М (д)

81’, 90+1’

2:0

700-й

24.04.2005

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Ильичевец

Ворскла (г)

27’, 66’

2:1

800-й

29.09.2007

Мирослав БУНДАШ

Закарпатье

Харьков (г)

37’, 87’

2:0

900-й

10.07.2010

Василий САЧКО

Ворскла

Волынь (г)

6’, 40’

4:0

1000-й

21.04.2012

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

Оболонь (д)

67’, 79’

2:2

1100-й

22.03.2014

Олег ГУСЕВ

Динамо

Металлург З (д)

76’, 87’

4:0

1200-й

14.05.2016

Анатолий ДИДЕНКО

Волынь

Говерла (г)

22’, 24’

4:1

1300-й

27.10.2019

Дмитрий ХЛЕБАС

Десна

Львов (г)

9’, 46’

4:1

1400-й

20.11.2021

Артем ДОВБИК

Днепр-1

Александрия (д)

28’, 30’

3:1

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rokelnic
    online
    rokelnic, 20.11.2021 23:06
    0
    400 гол- Юрий Селезнев-шахтер.... Точно Юрий? Не Евгений?
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