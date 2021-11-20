Довбик обошел Супрягу по количеству голов за Днепр-1

В матче с «Александрией» (3:1) Артем Довбик оформил 6-й дубль «Днепра-1» в элитном дивизионе и 2-й свой личный. Но главное, что его дубль стал 1400-м в истории украинских чемпионатов. Больше всего дуплетов сотворили футболисты «Динамо» - 209, «Шахтера» - 198 и «Днепра» - 101. А среди игроков - Александр Гладкий, Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко - по 18.

Между тем, дважды поразив ворота александрийцев, Довбик с 10 голами возглавил бомбардирскую гонку сезона-2021/22, опередив Виктора Цыганкова, а также с 16 мячами стал новым рекордсменом «Днепра-1», обойдя Владислава Супрягу. К слову, первый гол Артема черно-желто-зеленым стал для него юбилейным - 20-м в украинских чемпионатах.

Юбилейные дубли чемпионатов Украины