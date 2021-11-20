Тренер Руха: «Спор с Де Дзерби? Итальянские ребята очень агрессивные»

Наставник «Руха» Леонид Кучук оценил поражение 0:2 в матче УПЛ против «Шахтера», а также перепалку с Роберто Де Дзерби, который в итоге получил красную карточку.

«У «Шахтера» очень сильная команда, нам было тяжело. Задача была создать хотя бы 1-2 момента и забить гол. Много молодых игроков, в том числе те, кто вчера играли за команду U-19. Считайте, что U-19 с «Шахтером» играл».

«Спор с Де Дзерби? Итальянские ребята очень агрессивные. Они должны понимать, что с такой командой они должны играть очень сильно», - сказал Кучук.