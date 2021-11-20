Заря забила 700-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Максим Лунев

  • 20.11.2021 20:33
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Заря забила 700-й мяч в чемпионатах Украины
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Гол Максима Лунева в матче со «Львовом» (1:2) стал 700-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 10-м клубом, достигшим этого рубежа. 397 раз черно-бело-красные поражали ворота соперников на своем поле и 303 - в гостях. Больше всего мячей «Заря» забила «Карпатам» - 47, «Черноморцу» - 45 и «Мариуполю» - 44. Посильную лепту в юбилей внесли 146 игроков луганчан и 12 «самострельщиков» команд-соперниц.

Список лучших бомбардиров черно-бело-красных в УПЛ возглавляют Алексей Коробченко - 26 голов, Александр Караваев - 25, Филипп Будковский - 24, Артем Громов и Желько Любенович - по 23.

Юбилейные голы «Зари» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

27.03.1992

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Нефтяник (д)

8’ (1:0)

3:0

100-й

20.05.1995

Владимир МИКИТИН

Верес (д)

89’ (1:0)

1:0

200-й

26.05.2009

Алексей АНТОНОВ

Днепр (д)

65’ (2:0)

2:0

300-й

24.11.2012

Павел ХУДЗИК

Металлург Д (д)

12’ (1:0)

1:2

400-й

09.08.2015

Джаба ЛИПАРТИЯ

Олимпик (д)

43’ (1:0)

4:0

500-й

24.09.2017

Евгений ОПАНАСЕНКО

Ворскла (г)

39’ (1:0)

1:1

600-й

10.11.2019

Владлен ЮРЧЕНКО

Колос (д)

31’ (1:0)

2:0

700-й

20.11.2021

Максим ЛУНЕВ

Львов (г)

64’ (1:2)

1:2

Источник — Sport.ua

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