Заря забила 700-й мяч в чемпионатах Украины

Гол Максима Лунева в матче со «Львовом» (1:2) стал 700-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 10-м клубом, достигшим этого рубежа. 397 раз черно-бело-красные поражали ворота соперников на своем поле и 303 - в гостях. Больше всего мячей «Заря» забила «Карпатам» - 47, «Черноморцу» - 45 и «Мариуполю» - 44. Посильную лепту в юбилей внесли 146 игроков луганчан и 12 «самострельщиков» команд-соперниц.

Список лучших бомбардиров черно-бело-красных в УПЛ возглавляют Алексей Коробченко - 26 голов, Александр Караваев - 25, Филипп Будковский - 24, Артем Громов и Желько Любенович - по 23.

Юбилейные голы «Зари» в чемпионатах Украины