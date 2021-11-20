Заря забила 700-й мяч в чемпионатах Украины

Гол Максима Лунева в матче со «Львовом» (1:2) стал 700-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 10-м клубом, достигшим этого рубежа. 397 раз черно-бело-красные поражали ворота соперников на своем поле и 303 - в гостях. Больше всего мячей «Заря» забила «Карпатам» - 47, «Черноморцу» - 45 и «Мариуполю» - 44. Посильную лепту в юбилей внесли 146 игроков луганчан и 12 «самострельщиков» команд-соперниц.
Список лучших бомбардиров черно-бело-красных в УПЛ возглавляют Алексей Коробченко - 26 голов, Александр Караваев - 25, Филипп Будковский - 24, Артем Громов и Желько Любенович - по 23.
Юбилейные голы «Зари» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
27.03.1992
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Нефтяник (д)
|
8’ (1:0)
|
3:0
|
100-й
|
20.05.1995
|
Владимир МИКИТИН
|
Верес (д)
|
89’ (1:0)
|
1:0
|
200-й
|
26.05.2009
|
Алексей АНТОНОВ
|
Днепр (д)
|
65’ (2:0)
|
2:0
|
300-й
|
24.11.2012
|
Павел ХУДЗИК
|
Металлург Д (д)
|
12’ (1:0)
|
1:2
|
400-й
|
09.08.2015
|
Джаба ЛИПАРТИЯ
|
Олимпик (д)
|
43’ (1:0)
|
4:0
|
500-й
|
24.09.2017
|
Евгений ОПАНАСЕНКО
|
Ворскла (г)
|
39’ (1:0)
|
1:1
|
600-й
|
10.11.2019
|
Владлен ЮРЧЕНКО
|
Колос (д)
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
700-й
|
20.11.2021
|
Максим ЛУНЕВ
|
Львов (г)
|
64’ (1:2)
|
1:2
Источник — Sport.ua
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