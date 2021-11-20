ДУЛУБ: «В первом тайме ничего не дали создать Заре, а забить могли больше»

Наставник «Львов» - о победе над «Зарей» (2:1)

  • 20.11.2021 20:17
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ДУЛУБ: «В первом тайме ничего не дали создать Заре, а забить могли больше»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Зарей» (2:1) в 15-м туре УПЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны и, на мой взгляд, самое главное – мы увидели команду, которая билась один за одного, и такой хороший счет для нас.

Были ли игра идеальной для нас? Пока не могу сказать. Нужно пересмотреть матч. В игре в обороне – да. Первый тайм, наверное, была идеальная игра. Потому что ничего не дали создать у наших ворот и имели моменты, чтобы сделать счет не 2:0, а и 3:0 и 4:0», - сказал Дулуб в эфире телеканала «Футбол».

«Львов» после 15-ти туров имеет в своем активе 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

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    Real20
    Real20, 20.11.2021 20:33
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