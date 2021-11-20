Этот бриллиант играл в УПЛ. Форвард Уотфорда заставил капитулировать МЮ

В 13-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» на своем поле сенсационно разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

Одним из главных творцов этого результата стал экс-форвард луганской «Зари» Эммануэль Деннис Бонавентуре.

24-летний нигериец отличился в воротах «красных дьяволов» голом и двумя ассистами.

Напомним, летом 2017 года «Заря» продала Бонавентуре в бельгийский «Брюгге» за 1,5 млн евро. За основу луганчан Деннис в 2016-2017 годах провел 23 матча и забил 6 мячей.