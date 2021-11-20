Днепр-1 – Александрия. Довбик против Рыбалки. Стартовые составы команд

В субботу, 20 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».
Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Александрия. Стартовые составы команд
Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Логинов (к), Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Гуцуляк, Джурасек, Чуже, Довбик.
Запас: Юрчук, Нельсон, Лучкевич, Батагов, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.
Главный тренер: Игор Йовичевич.
Александрия: Билык, Мельник, Бабогло, Калюжный, Третьяков (к), Мирошниченко, Кирюханцев, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Устименко.
Запас: Горох, Спинелли, Бухал, Дрышлюк, Кожушко, Одарюк, Копына, Новиков, Дубра.
Главный тренер: Юрий Гура.
Источник — Sport.ua
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