Днепр-1 – Александрия. Довбик против Рыбалки. Стартовые составы команд

20 ноября в 19:30 в Днепре пройдет матч 15-го тура УПЛ

  • 20.11.2021 19:17
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Днепр-1 – Александрия. Довбик против Рыбалки. Стартовые составы команд
© СК Днепр-1

В субботу, 20 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».

Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Днепр-1 – Александрия. Стартовые составы команд

Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Логинов (к), Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Гуцуляк, Джурасек, Чуже, Довбик.

Запас: Юрчук, Нельсон, Лучкевич, Батагов, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.

Главный тренер: Игор Йовичевич.

Александрия: Билык, Мельник, Бабогло, Калюжный, Третьяков (к), Мирошниченко, Кирюханцев, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Устименко.

Запас: Горох, Спинелли, Бухал, Дрышлюк, Кожушко, Одарюк, Копына, Новиков, Дубра.

Главный тренер: Юрий Гура.

Источник — Sport.ua

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