ФОТО. Украинка Соболева в паре с россиянкой выиграла турнир в Анталье

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победительницей парного турнира ITF в турецкой Анталье.
В решающем поединке 17-летняя украинка в тандеме с россиянкой Дианой Шнайдер выиграла у сербки Тамары Чурович и Амариссы Кьяры Тот из Венгрии. Поединок продлился два сета – 6:2, 6:0.
Напомним, в июне Соболева стала победительницей турнира ITF W15 в Шымкенте.
Источник — Sport.ua
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