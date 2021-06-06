Шымкент. Украинка Соболева выиграла второй титул в сезоне

В финале была обыграна россиянка Оляновская

  • 06.06.2021 11:37
  • 3431 просмотр
  • 11 комментариев
Шымкент. Украинка Соболева выиграла второй титул в сезоне
© ФТУ. Анастасия Соболева

Сегодня украинка Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF W15 в Шымкенте, Казахстан. В финале украинка в двух сетах обыграла седьмую сеяную россиянку Валерию Оляновскую – 6:4, 7:6 (4).

Для 17-летней Соболевой это уже второй профессиональный титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне. Также в апреле она добралась до финала турнира ITF в Турции.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 06.06.2021 17:16
    +2
    AleksMih, 06.06.2021 16:49
    Значит травма еще не зелечена , в прошлом году она подавала сверху и неплохо. С подачей снизу выигрывать фьючерсы это героический эксклюзив, непонятно почему нет паузы в соревнованиях. Лопатецкая два плохой вариант.
    Була пауза кілька тижнів. Та й те, що вона поїхала до Казахстану замість юніорського РГ, про щось говорить. Ну подивимось, час вже піднятися рівнем вище, хоча б на 25К.
    І шкода, що в Україні нема великих турнірів. Француженки, іспанки. італійки, австралійки своїх дівчат такого віку кидають в бій, щоб ті одразу перевірили себе.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 06.06.2021 16:49
    0
    Значит травма еще не зелечена , в прошлом году она подавала сверху и неплохо. С подачей снизу выигрывать фьючерсы это героический эксклюзив, непонятно почему нет паузы в соревнованиях. Лопатецкая два плохой вариант.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 06.06.2021 16:27
    0
    AleksMih, 06.06.2021 15:15
    Вы уверены что в Казахстане она подавала снизу ?
    Ну я видел где-то 6-7 последних геймов финала.
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    Vladdal
      Vladdal, 06.06.2021 15:26
    -1
    Андрій Некрасов, 06.06.2021 13:38
    Пока далеко до звездности. Подача снизу, без подброса не способствует игре где-ио выше 15-тысячников.
    Если болит плечо или запястье, попробуйте несколько десятков раз подать с подбросом
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    AleksMih
      AleksMih, 06.06.2021 15:15
    -2
    Андрій Некрасов, 06.06.2021 13:38
    Пока далеко до звездности. Подача снизу, без подброса не способствует игре где-ио выше 15-тысячников.
    Вы уверены что в Казахстане она подавала снизу ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.06.2021 14:39
    -3
    Точно футбол потеснят наши девули.
    Молодец.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 14:25
    -1
    Андрій Некрасов, 06.06.2021 13:38
    Пока далеко до звездности. Подача снизу, без подброса не способствует игре где-ио выше 15-тысячников.
    В неї раніше булі проблеми з плечем,може із-за цього.
    Ссылка
    24forever
      24forever, 06.06.2021 13:46
    -5
    Elis, 06.06.2021 12:14
    Молодець! Так тримати!
    вот он аутфит года
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 06.06.2021 13:38
    +4
    Arti2222, 06.06.2021 12:12
    Здається, що у нас народилася нова зірочка українського тенісу Нехай такі результати будуть і надалі. Бажаю успіху!
    Пока далеко до звездности. Подача снизу, без подброса не способствует игре где-ио выше 15-тысячников.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 06.06.2021 12:14
    +12
    Молодець! Так тримати!
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 06.06.2021 12:12
    +10
    Здається, що у нас народилася нова зірочка українського тенісу Нехай такі результати будуть і надалі. Бажаю успіху!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 06.06.2021 12:14
    +12
    Молодець! Так тримати!
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 06.06.2021 12:12
    +10
    Здається, що у нас народилася нова зірочка українського тенісу Нехай такі результати будуть і надалі. Бажаю успіху!
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 06.06.2021 13:38
    +4
    Arti2222, 06.06.2021 12:12
    Здається, що у нас народилася нова зірочка українського тенісу Нехай такі результати будуть і надалі. Бажаю успіху!
    Пока далеко до звездности. Подача снизу, без подброса не способствует игре где-ио выше 15-тысячников.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 06.06.2021 17:16
    +2
    AleksMih, 06.06.2021 16:49
    Значит травма еще не зелечена , в прошлом году она подавала сверху и неплохо. С подачей снизу выигрывать фьючерсы это героический эксклюзив, непонятно почему нет паузы в соревнованиях. Лопатецкая два плохой вариант.
    Була пауза кілька тижнів. Та й те, що вона поїхала до Казахстану замість юніорського РГ, про щось говорить. Ну подивимось, час вже піднятися рівнем вище, хоча б на 25К.
    І шкода, що в Україні нема великих турнірів. Француженки, іспанки. італійки, австралійки своїх дівчат такого віку кидають в бій, щоб ті одразу перевірили себе.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 06.06.2021 16:49
    0
    Значит травма еще не зелечена , в прошлом году она подавала сверху и неплохо. С подачей снизу выигрывать фьючерсы это героический эксклюзив, непонятно почему нет паузы в соревнованиях. Лопатецкая два плохой вариант.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 06.06.2021 16:27
    0
    AleksMih, 06.06.2021 15:15
    Вы уверены что в Казахстане она подавала снизу ?
    Ну я видел где-то 6-7 последних геймов финала.
    Ссылка
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