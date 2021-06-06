Шымкент. Украинка Соболева выиграла второй титул в сезоне

Сегодня украинка Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF W15 в Шымкенте, Казахстан. В финале украинка в двух сетах обыграла седьмую сеяную россиянку Валерию Оляновскую – 6:4, 7:6 (4).

Для 17-летней Соболевой это уже второй профессиональный титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне. Также в апреле она добралась до финала турнира ITF в Турции.