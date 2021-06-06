Шымкент. Украинка Соболева выиграла второй титул в сезоне

Сегодня украинка Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF W15 в Шымкенте, Казахстан. В финале украинка в двух сетах обыграла седьмую сеяную россиянку Валерию Оляновскую – 6:4, 7:6 (4).
Для 17-летней Соболевой это уже второй профессиональный титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне. Также в апреле она добралась до финала турнира ITF в Турции.
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Источник — Sport.ua
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І шкода, що в Україні нема великих турнірів. Француженки, іспанки. італійки, австралійки своїх дівчат такого віку кидають в бій, щоб ті одразу перевірили себе.
Молодец.
І шкода, що в Україні нема великих турнірів. Француженки, іспанки. італійки, австралійки своїх дівчат такого віку кидають в бій, щоб ті одразу перевірили себе.
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