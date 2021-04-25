Анастасия Соболева проиграла в финале турнира ITF

Украинка не смогла завоевать второй титул

  • 25.04.2021 13:25
  • 608 просмотров
  • 1 комментарий
Анастасия Соболева проиграла в финале турнира ITF
© ФТУ. Анастасия Соболева

17-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла в финале 15-тысячника ITF в Турции.
 
В решающем матче днепрянка в двух сетах уступила шестой сеяной Садой Нахимана из Бурунди.

Анталья. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Сада Нахимана (Бурунди) – 4:6, 6:7(8)

Напомним, что на прошлой неделе Соболева выиграла дебютный титул.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor63
    online
      ihor63, 25.04.2021 13:36
    +4
    Молодець, Настя! Відіграла 6 матчболів, має характер. Потрібно працювати, основа є добра, може бути майбутня Світоліна або ще краще
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 25.04.2021 13:36
    +4
    Молодець, Настя! Відіграла 6 матчболів, має характер. Потрібно працювати, основа є добра, може бути майбутня Світоліна або ще краще
    Ссылка
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