Анастасия Соболева проиграла в финале турнира ITF

17-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла в финале 15-тысячника ITF в Турции.
В решающем матче днепрянка в двух сетах уступила шестой сеяной Садой Нахимана из Бурунди.
Анталья. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Сада Нахимана (Бурунди) – 4:6, 6:7(8)
Напомним, что на прошлой неделе Соболева выиграла дебютный титул.
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Источник — Sport.ua
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