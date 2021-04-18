Украинка Соболева выиграла дебютный титул на турнире ITF

Украинская теннисистка Анастасия Соболева выиграла дебютный титул на турнире ITF.



На соревнованиях ITF W15 в Турции 16-летняя днепрянка стартовала в квалификации, выиграв на пути к титулу восемь матчей, выбив из соревнований в том числе и первую сеяную россиянку Анастасию Захарову.



Анталья. Финал

Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 6:0, 7:6(5)



Отметим, что ранее Соболева ни разу не заходила дальше четвертьфинала на турнирах подобной категории. С понедельника Анастасия дебютирует в мировом рейтинге WTA, заработав в Турции 11 очков.

В прошлом году Соболева уверенно выиграла чемпионат Украины.