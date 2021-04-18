Украинка Соболева выиграла дебютный титул на турнире ITF

16-летняя украинка стартовала в квалификации, выиграв восемь матчей кряду

  • 18.04.2021 16:01
  • 717 просмотров
  • 2 комментария
Украинка Соболева выиграла дебютный титул на турнире ITF
© ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева выиграла дебютный титул на турнире ITF. 
 
На соревнованиях ITF W15 в Турции 16-летняя днепрянка стартовала в квалификации, выиграв на пути к титулу восемь матчей, выбив из соревнований в том числе и первую сеяную россиянку Анастасию Захарову.
 
Анталья. Финал
Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 6:0, 7:6(5)
 
Отметим, что ранее Соболева ни разу не заходила дальше четвертьфинала на турнирах подобной категории. С понедельника Анастасия дебютирует в мировом рейтинге WTA, заработав в Турции 11 очков.

В прошлом году Соболева уверенно выиграла чемпионат Украины.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 18.04.2021 17:35
    0
    Спасибо, супер!
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 18.04.2021 16:10
    +4
    Молодчинка, вітаю
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 18.04.2021 16:10
    +4
    Молодчинка, вітаю
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 18.04.2021 17:35
    0
    Спасибо, супер!
    Ссылка
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