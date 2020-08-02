Определились победители чемпионата Украины по теннису

Алексей Крутых и Анастасия Соболева стали лучшими в одиночном разряде

  • 02.08.2020 11:35
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Определились победители чемпионата Украины по теннису
© ФТУ

На грунтовых кортах в Ирпене завершился чемпионат Украины по теннису.

В финале мужского турнира Алексей Крутых оказался сильнее Владислава Орлова - 6:3, 7:6(2). На пути к чемпионству 20-летний киевлянин не проиграл ни одного сета. Отметим, что Крутых проиграл Орлову в предыдущих двух встречах на турнирах ITF в прошлом сезоне.
 
Третье место в Ирпене занял Владимир Ужиловский. Также Алексей вместе с Денисом Молчановым одержал победу в парном разряде, победив в финале Артема Тувакова и Илью Белобородько: 6:4, 6:4.
 
В женском финале победу праздновала Анастасия Соболева, проигравшая всего один гейм Анне Мартемьяновой - 6:0, 6:1. 16-летняя теннисистка также не упустила ни одного сета по ходу турнира.
 
Победительницами в парном турнире стали Владлена Бокова и Татьяна Дичка, которые в решающем матче обыграли Яну Микитин и Анну Пинаеву - 6:2, 6:2.
 
Бокова также выиграла титул и в смешанном парном разряде вместе со Святославом Ильницким. В финале теннисисты победили Анну Мартемьянову и Владимира Захарова: 1:6, 6:4, 10-6.

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Источник — Большой теннис Украины

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