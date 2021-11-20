В воскресенье, 21 ноября «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Манчестер Сити» - «Эвертон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
После 11 туров «Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Эвертон» 11-й с 15 баллами.
Источник — Sport.ua
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