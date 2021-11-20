Волынь уступила Ужгороду, Краматорск проиграл в Хмельницком

В рамках 19-го тура Первой лиги Украины «Подолье» на своем поле в Хмельницком переиграло «Краматорск», а «Ужгород» дома минимально обыграл луцкую «Волынь».
Первая лига. 19-й тур
«Подолье» – «Краматорск» – 2:1
Голы: Веремиенко (21), Мораренко (34) – Гуничев (86)
«Ужгород» – «Волынь» – 1:0
Гол: Хомченко (55)
Источник — Sport.ua
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