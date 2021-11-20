Шахтер – Рух. Мудрик и Бондарь выйдут в основе

Сегодня, 20 ноября «Шахтер» в 15-м туре УПЛ примет «Рух». Начало матча – в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Мудрик, Фернандо
«Рух»: Панькив, Мартынюк, Таллес, Стаменкович, Альваренга, Роман, Сапуга, Климчук, Дидык, Бойчук, Белый
Источник — УПЛ
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