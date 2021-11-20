Шахтер – Рух. Мудрик и Бондарь выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

  • 20.11.2021 16:47
  • 426 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер – Рух. Мудрик и Бондарь выйдут в основе
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Сегодня, 20 ноября «Шахтер» в 15-м туре УПЛ примет «Рух». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Мудрик, Фернандо

«Рух»: Панькив, Мартынюк, Таллес, Стаменкович, Альваренга, Роман, Сапуга, Климчук, Дидык, Бойчук, Белый

Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Igorok Киев
    online
    Igorok Киев, 20.11.2021 17:00
    +1
    за Рух!!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
    Igorok Киев, 20.11.2021 17:08
    0
    полный стадион одни кроты
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
    Igorok Киев, 20.11.2021 17:05
    0
    кроты 👎💩 🚽от🆘
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
    Igorok Киев, 20.11.2021 17:01
    0
    кротам желаю две банки
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.11.2021 16:48
    0
    Удачи Шахтёр! Удачи гордость и достояние Украины!
    Ссылка
    kortizol13
    online
    kortizol13, 20.11.2021 16:48
    0
    Бондарь просто для ротации, навряд ли он когда-нибудь дорастёт до уровня сборной.
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