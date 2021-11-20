ФОТО. Две легенды. Джокович встретился с Мальдини

Первая ракетка мира и известный фанат «Милана» Новак Джокович сейчас находится в Турине, где принимает участие в Итоговом турнире АТР.
Легенда и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини встретился с Джоковичем и подарил ему подписанную футболку:
😍 @DjokerNole ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/UxMjOPzv8P— AC Milan (@acmilan) November 19, 2021
Источник — Sport.ua
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