ФОТО. Две легенды. Джокович встретился с Мальдини

Первая ракетка мира и известный фанат «Милана» Новак Джокович сейчас находится в Турине, где принимает участие в Итоговом турнире АТР.

Легенда и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини встретился с Джоковичем и подарил ему подписанную футболку: