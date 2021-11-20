Аталанта – Специя. Коваленко в основе, Малиновский в запасе

Сегодня, 20 ноября «Аталанта» в стартовом матче 13-го тура Серии А примет «Специю». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Арендованный у «Аталанты» украинский хавбек Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на матч. А вот Руслан Малиновский остался в запасе «Аталанты».
Составы команд:
«Аталанта»: Муссо, Толой, Джимсити, Паломино, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Мэле, Пашалич, Иличич, Сапата
«Специя»: Проведель, Амиан, Эрлич, Христов, Бастони, Сала, Коваленко, Маджоре, Верде, Нзола, Гьяси
Источник — Серия A
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