Тренер Александрии: «Наша защита справится с нападением Днепра-1»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Днепра-1» (20 ноября):
«Конечно, есть свои нюансы при подготовке, а так… Думаю, что наша защита справится с их нападением. Подстраиваться под соперников точно не станем.
К сожалению, в нашем полку травмированных есть пополнение перед этой игрой. Эмиль Мустафаев поехал играть за сборную, и вернулся с переломом плюсневой кости. Ковалец, Стецьков, Гринь и он — игроки, которые не смогут нам помочь».
Источник — ТК Футбол
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