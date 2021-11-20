Тренер Александрии: «Наша защита справится с нападением Днепра-1»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Днепра-1» (20 ноября):

«Конечно, есть свои нюансы при подготовке, а так… Думаю, что наша защита справится с их нападением. Подстраиваться под соперников точно не станем.

К сожалению, в нашем полку травмированных есть пополнение перед этой игрой. Эмиль Мустафаев поехал играть за сборную, и вернулся с переломом плюсневой кости. Ковалец, Стецьков, Гринь и он — игроки, которые не смогут нам помочь».