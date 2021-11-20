Тренер Александрии: «Наша защита справится с нападением Днепра-1»

Юрий Гура – о следующем матче команды в УПЛ

  • 20.11.2021 14:24
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Тренер Александрии: «Наша защита справится с нападением Днепра-1»
© Футбол 1/2/3. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Днепра-1» (20 ноября):

«Конечно, есть свои нюансы при подготовке, а так… Думаю, что наша защита справится с их нападением. Подстраиваться под соперников точно не станем.

К сожалению, в нашем полку травмированных есть пополнение перед этой игрой. Эмиль Мустафаев поехал играть за сборную, и вернулся с переломом плюсневой кости. Ковалец, Стецьков, Гринь и он — игроки, которые не смогут нам помочь».

Источник — ТК Футбол

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