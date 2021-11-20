Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад вернуться на поле»

Футболист «Динамо» восстановился после травмы

  • 20.11.2021 14:25
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад вернуться на поле»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

22-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который пропустил некоторое время из-за небольшой травмы, принял участи в поединке 15-го тура УПЛ против «Черноморца» (6:1).

«Рад вернуться на поле. +3», — прокомментировал Виталий фото с матча.

Миколенко вышел ан поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный поединок.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Источник — Instagram

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