Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад вернуться на поле»

22-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который пропустил некоторое время из-за небольшой травмы, принял участи в поединке 15-го тура УПЛ против «Черноморца» (6:1).
«Рад вернуться на поле. +3», — прокомментировал Виталий фото с матча.
Миколенко вышел ан поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный поединок.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.