КАРДАШ: «Бавария не позволит Динамо такого доминирования, как Черноморец»

Специалист считает, что в матче с немецким клубом все будет по-другому

  • 20.11.2021 13:57
  • 32 просмотра
  • 1 комментарий
КАРДАШ: «Бавария не позволит Динамо такого доминирования, как Черноморец»
© ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Кардаш считает, что грядущий поединок «Динамо» с «Баварией» в Лиге чемпионов будет сильно отличаться от матча киевлян с «Черноморцем» (6:1) в чемпионате Украины.

«Можно ли сказать, что в матче с «Черноморцем» динамовцы репетировали модель игры, которую они используют на следующей неделе в поединке с Баварией?

Не думаю. Во-первых, у «Динамо» отсутствовали ключевые исполнители. Такие, как Илья Забарный, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук. А, во-вторых, для Луческу важно было просто задействовать как можно больше футболистов, чтобы они снова почувствовали игровой тонус. Думаю, что это румынскому специалисту удалось. Что касается игровых схем, то в матче с «Баварией» все будет по-другому, немецкий гранд не позволит «Динамо» такого доминирования, как в поединке с «Черноморцем», — считает Кардаш.

Матч ЛЧ «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 20.11.2021 14:06
    0
    Тем более Бавария сейчас злой будет.
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