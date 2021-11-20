КАРДАШ: «Бавария не позволит Динамо такого доминирования, как Черноморец»

Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Кардаш считает, что грядущий поединок «Динамо» с «Баварией» в Лиге чемпионов будет сильно отличаться от матча киевлян с «Черноморцем» (6:1) в чемпионате Украины.

«Можно ли сказать, что в матче с «Черноморцем» динамовцы репетировали модель игры, которую они используют на следующей неделе в поединке с Баварией?

Не думаю. Во-первых, у «Динамо» отсутствовали ключевые исполнители. Такие, как Илья Забарный, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук. А, во-вторых, для Луческу важно было просто задействовать как можно больше футболистов, чтобы они снова почувствовали игровой тонус. Думаю, что это румынскому специалисту удалось. Что касается игровых схем, то в матче с «Баварией» все будет по-другому, немецкий гранд не позволит «Динамо» такого доминирования, как в поединке с «Черноморцем», — считает Кардаш.

Матч ЛЧ «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.