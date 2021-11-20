Тухель рассказал, когда Лукаку вернется в общую группу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, как проходит восстановление Ромелу Лукаку после травмы:
«Ромелу очень близок к возвращению к полноценным тренировкам в это воскресенье. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если все будет в порядке, то он будет на скамейке запасных в матче против «Ювентуса» и может принять участие в матче».
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 4 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Источник — Sky Sports
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