Тухель рассказал, когда Лукаку вернется в общую группу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, как проходит восстановление Ромелу Лукаку после травмы:

«Ромелу очень близок к возвращению к полноценным тренировкам в это воскресенье. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если все будет в порядке, то он будет на скамейке запасных в матче против «Ювентуса» и может принять участие в матче».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 4 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Челси» во всех турнирах.