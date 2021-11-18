ФОТО. Лукаку возобновил тренировки после травмы

Форвард лондонского «Челси» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку восстановился после травмы и возобновил тренировочный процесс.
Бельгиец, который не вызывался в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, посвятил свободное время восстановлению после травмы голеностопа. Ромелу опубликовал в Instagram фотографии, на которых он выполняет беговые упражнения на поле.
20 ноября «Челси» сыграет на выезде против «Лестера» в матче 12-го тура АПЛ. Лукаку имеет шансы помочь команде в предстоящей игре.
Источник — Instagram
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