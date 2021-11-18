ФОТО. Лукаку возобновил тренировки после травмы

Нападающий «Челси» вскоре сможет вернуться на футбольное поле

  • 18.11.2021 08:37
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ФОТО. Лукаку возобновил тренировки после травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард лондонского «Челси» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку восстановился после травмы и возобновил тренировочный процесс.

Бельгиец, который не вызывался в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, посвятил свободное время восстановлению после травмы голеностопа. Ромелу опубликовал в Instagram фотографии, на которых он выполняет беговые упражнения на поле.

20 ноября «Челси» сыграет на выезде против «Лестера» в матче 12-го тура АПЛ. Лукаку имеет шансы помочь команде в предстоящей игре.

 

 

Источник — Instagram

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