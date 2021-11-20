Львов – Заря. Известны стартовые составы

Сегодня, 20 ноября «Львов» в 15-м туре УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 14:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Львов»: Ильющенков, Бусько, Шина, Якимец, Политыло, Эрнест, Лека, Ременяк, Грисьо, Довгий, Махмутович
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницин, Хомченовский, Булеца, Громов, Гладкий, Аллахьяр, Шахаб
Источник — УПЛ
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